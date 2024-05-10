Джей Уильямс: «Иногда «Селтикс» напоминают мне моих детей. Когда те начинают играть со своей едой»
Джей Уильямс высказал опасения в связи с домашним проигрышем «Бостона».
«Для команды, которая прошла регулярный сезон с показателем 37-4 в домашних матчах, это неожиданное поражение. Я считаю, что «Бостон» выиграет серию. Но эта ситуация меня беспокоит, потому что иногда «Селтикс» напоминают мне моих детей. Когда они начинают играть с едой. Просто сядьте и поешьте. Почему вы танцуете вокруг стола? Почему это занимает целый час?!
Это начинает вызывать опасения, потому что талант соперников растет. И нельзя позволять себе такое, особенно дома», – заявил ведущий.
Серия «Селтикс» – «Кавальерс» переносится в Кливленд при равном счете (1-1).