Джей Уильямс: «Иногда «Селтикс» напоминают мне моих детей. Когда те начинают играть со своей едой»

Теги Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Джей Уильямс Баскетбол

Джей Уильямс высказал опасения в связи с домашним проигрышем «Бостона».

«Для команды, которая прошла регулярный сезон с показателем 37-4 в домашних матчах, это неожиданное поражение. Я считаю, что «Бостон» выиграет серию. Но эта ситуация меня беспокоит, потому что иногда «Селтикс» напоминают мне моих детей. Когда они начинают играть с едой. Просто сядьте и поешьте. Почему вы танцуете вокруг стола? Почему это занимает целый час?!

Это начинает вызывать опасения, потому что талант соперников растет. И нельзя позволять себе такое, особенно дома», – заявил ведущий.

Серия «Селтикс» – «Кавальерс» переносится в Кливленд при равном счете (1-1).

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