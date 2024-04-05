Валерий Лиходей: «Воронцевич еще пару лет может поиграть на очень хорошем уровне»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Валерий Лиходей Единая лига ВТБ Баскетбол

Валерий Лиходей прокомментировал переход Андрея Воронцевича в УНИКС.

Бывший игрок Единой лиги ВТБ считает, что ветеран усилит состав действующих чемпионов перед решающей стадией сезона.

– Воронцевич сейчас должен стать для УНИКСа отличной подмогой в конце нынешнего сезона. Игрок опытный, и в «НН» он был лидером. Тем более он еще в прошлом сезоне играл в УНИКСе и знает, как и что там устроено. В общем, хорошо знает команду. Поэтому, наверное, они так быстро и договорились. Еще пару лет на очень хорошем уровне Воронцевич может поиграть. Почему нет?

– Воронцевич дебютирует за казанскую команду в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Какой представляется эта игра?

– Сложно сказать. Сейчас все не очень стабильно играют. Нет такого, чтобы был конкретный лидер. Одна команда может уверенно выиграть у другой и проиграть какой‑то третьей. Сейчас мы не видим такого, что у кого‑то тридцать побед и ни одного поражения. Есть интрига. Чемпионат Единой лиги стало намного веселее смотреть. Поэтому будет очень интересно наблюдать и за событиями предстоящей игры «Зенита» и УНИКСа.

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