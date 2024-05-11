Овечкин посетил русскую баню после возвращения из США. Он прилетел в Москву в пятницу вечером («Матч ТВ»)
Александр Овечкин после прилета из США посетил русскую баню.
Нападающий «Вашингтона» прилетел в Москву поздно вечером в пятницу. Об этом рассказал друг хоккеиста бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Виталий Фридзон.
Как сообщает «Матч ТВ», на следующий день после прилета из США Овечкин отправился попариться в русскую баню.
В сезоне-2023/24 хоккеист провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 (31+34) очков.
«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. Александр Овечкин не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.
Но если в июле вместо тренировок, начнет ходить по Бастам и концертам, то есть все шансы опять провалить половину регулярки.