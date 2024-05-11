Овечкин посетил русскую баню после возвращения из США. Он прилетел в Москву в пятницу вечером («Матч ТВ»)

Теги светская хроника Вашингтон Виталий Фридзон Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин после прилета из США посетил русскую баню.

Нападающий «Вашингтона» прилетел в Москву поздно вечером в пятницу. Об этом рассказал друг хоккеиста бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Виталий Фридзон. 

Как сообщает «Матч ТВ», на следующий день после прилета из США Овечкин отправился попариться в русскую баню.

В сезоне-2023/24 хоккеист провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 (31+34) очков.

«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. Александр Овечкин не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.

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30 комментариев
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Ответ Egorkriv71
Овечкину, если он хочет положить все-таки этот рекорд, из США бы не уезжать. Ментально отдохнуть 2 недельки с семьей и за работу. Скинуть наконец килограммов 10, Роналду скидывал даже мышечную массу в возрасте чтобы сохранить резкость, и крутить велик до посинения. Осталось всего два года, надо поработать последние 2 года в жизни. А потом годик постоять в динамо как легенда на чилле и заниматься чем угодно после
Овечкин явно приехал сюда на все лето вместе с семьей и улетит обратно не раньше сентября.
Но если в июле вместо тренировок, начнет ходить по Бастам и концертам, то есть все шансы опять провалить половину регулярки.
+28
-2
+26
Овечкину, если он хочет положить все-таки этот рекорд, из США бы не уезжать. Ментально отдохнуть 2 недельки с семьей и за работу. Скинуть наконец килограммов 10, Роналду скидывал даже мышечную массу в возрасте чтобы сохранить резкость, и крутить велик до посинения. Осталось всего два года, надо поработать последние 2 года в жизни. А потом годик постоять в динамо как легенда на чилле и заниматься чем угодно после
+25
-9
+16
Без раскачки начал подготовку к следующему сезону
+13
0
+13
Ответ antonio1589
Овечкин явно приехал сюда на все лето вместе с семьей и улетит обратно не раньше сентября. Но если в июле вместо тренировок, начнет ходить по Бастам и концертам, то есть все шансы опять провалить половину регулярки.
Все ты вы знаете где и что делает Овечкин. Какие же клоуны.
+6
-1
+5
Ответ Doronya
Все болеют за Саню и следят за его достижениями, но эта новость лютый зашквар! ЧМ идет, неужели писать нечего?
Все хотят знать секрет успеха великого чемпиона. Фастфуд, газировка, кетчунез. Теперь вот узнали еще один - русская баня.
+5
-1
+4
Когда встреча с новым президентом России?🇷🇺💪🏿🐻🧸
+10
-6
+4
Пошёл настоящий плей-офф
+2
0
+2
Ответ Bzz Pvz
Когда встреча с новым президентом России?🇷🇺💪🏿🐻🧸
С Василичем?
+2
0
+2
Ответ antonio1589
Овечкин явно приехал сюда на все лето вместе с семьей и улетит обратно не раньше сентября. Но если в июле вместо тренировок, начнет ходить по Бастам и концертам, то есть все шансы опять провалить половину регулярки.
Возможно даже всю регулярку. Будем надеяться,что он возьмется за ум.
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Еще 4 посещения бани и побьет рекорд Грецки
+2
0
+2
Интересно, будут ли репортажи о его посещении бассейна, спортзала, катка? С целью тренировок, конечно, а не для фотосессий))
+2
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Начал готовиться к следующему сезону
+3
-1
+2
А теперь к важным новостям
+4
-2
+2
Скажите есть поворотная точка когда мы свернули не туда? Я как выросший на замечательных авторов начала 2000х СЭ ( Беленький, Маломуд, Дзичковский, Рабинер, Гусев писал колонки, Кружков, Голышак) хочу спросить: где та журналистика? Почему мы сейчас вынуждены читать потоки этой желтухи и потоки говна в комментариях. Если скажете, что ты хочешь это спортс? Ну так это везде так теперь
+2
-1
+1
ДэвидКаррадин.жпг
0
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Ответ Egorkriv71
Овечкину, если он хочет положить все-таки этот рекорд, из США бы не уезжать. Ментально отдохнуть 2 недельки с семьей и за работу. Скинуть наконец килограммов 10, Роналду скидывал даже мышечную массу в возрасте чтобы сохранить резкость, и крутить велик до посинения. Осталось всего два года, надо поработать последние 2 года в жизни. А потом годик постоять в динамо как легенда на чилле и заниматься чем угодно после
Дай-ка я тоже подскажу как и что делать Овечкину в межсезонье! Ведь я добился бОльшего чем он )) теперь могу других учить
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Ответ Genriwhite
Все ты вы знаете где и что делает Овечкин. Какие же клоуны.
Твою oдapeнную голову не посещала мысль, что последние лет 15 Овечкин именно так и готовится к сезону?
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Ответ antonio1589
Твою oдapeнную голову не посещала мысль, что последние лет 15 Овечкин именно так и готовится к сезону?
Извини я просто не сразу понял что ты личный тренер Овечкина. И точно знаешь как он готовится к сезону.
+1
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Ответ Bzz Pvz
Когда встреча с новым президентом России?🇷🇺💪🏿🐻🧸
Скоро! Наш президент любит спортсменов, а особенно спортсменок, встречаются часто, общаются помногу, смеются, да много чего, всего и не упомнишь…. В целом всё проходит в очень тёплой и дружеской обстановке! Все довольны! :-))
+1
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Ответ Bzz Pvz
Когда встреча с новым президентом России?🇷🇺💪🏿🐻🧸
Во Дворце?)
+2
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Он вроде потом на Аква дискотеку собирался, сами знаете с кем
+1
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ДэвидКаррадин.жпг
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С Олей и Васей ?
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Оля была?
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Держите в курсе ))
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