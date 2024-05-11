Овечкин посетил русскую баню после возвращения из США. Он прилетел в Москву в пятницу вечером («Матч ТВ»)

Александр Овечкин после прилета из США посетил русскую баню.

Нападающий « » прилетел в Москву поздно вечером в пятницу. Об этом рассказал друг хоккеиста бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Виталий Фридзон.

Как сообщает «Матч ТВ», на следующий день после прилета из США Овечкин отправился попариться в русскую баню.

В сезоне-2023/24 хоккеист провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 (31+34) очков.

«Вашингтон» в первом раунде плей-офф проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.