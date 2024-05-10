Сергей Елевич о полуфиналах Лиги ВТБ: «В предстоящих матчах в Москве и Краснодаре ожидается бескомпромиссная борьба»

Сергей Елевич поделился мнением о полуфиналах Единой лиги ВТБ.

В полуфинальных сериях УНИКС – «Локомотив-Кубань» и «Зенит» – ЦСКА прошли по два матча. Счет в обоих противостояниях равный – 1-1.

«Уверен, в предстоящих матчах в Москве и Краснодаре ожидается бескомпромиссная борьба на каждом сантиметре площадки. Что «Зенит», что ЦСКА провели два разных матча. То же самое можно сказать и об играх другого полуфинала – между УНИКСом и « ». Стартовый матч серии и , и сыграли великолепно. Но во вторых встречах обе команды были просто разорваны в клочья. И не очень понятна причина. Потому что все вроде было в порядке. Может быть, были уверены в том, что победят? Трудно здесь что‑то сказать. Вообще, два матча подряд очень сложно играть.

Что касается ближайшей игры между ЦСКА и «Зенитом», то фактор своей площадки все же дает некоторое преимущество армейцам. В целом же все будет зависеть от того, как себя поведут игроки и тренерские штабы, как тренеры будут распоряжаться резервом. Судя по первым матчам, предстоящие встречи в обеих полуфинальных сериях будут носить самый непредсказуемый характер. Тот же « » во втором матче приятно удивил хорошей игрой в усеченном составе. Здорово тогда себя Серега Карасев проявил. Это одна из его лучших игр», – считает заслуженный тренер России.