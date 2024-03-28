Илона Корстин: «Зенит» победил ЦСКА, потому что более грамотно провел концовку»

Илона Корстин заявила, что «Зенит» обыграл ЦСКА за счет более грамотной концовки.

«Концовка, конечно, получилась невероятная, очень эмоциональная. У ЦСКА был шанс, они отыграли по ходу матча «-21», но была потеря в конце, в итоге победный бросок Винса Хантера позволил « » одержать победу.

Совсем недавно в матче УНИКС — «Зенит» в такой же концовке петербуржцы уступили. Хантер как раз в решающий момент смазал свой бросок. Было видно, что у него очень серьезный настрой, он стал самым результативным игроком сегодняшнего матча. И именно Винс поставил победную точку.

Сама игра, особенно вторая половина, была очень яркая. Обе команды боролись за победу, несмотря на неудачное начало для ЦСКА. Сегодня победил «Зенит», потому что более грамотно провел концовку», — сказала генеральный директор лиги ВТБ.

В четверг «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве со счетом 92:91.