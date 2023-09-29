Илона Корстин о фаворитах сезона Лиги ВТБ: «Играют не бюджеты и состав команды на бумаге – играют баскетболисты. Которые должны доказать на практике, что они сильнее»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Костин провела анализ фаворитов предстоящего сезона в лице «Локомотива-Кубань», УНИКСа, « » и ЦСКА.

«Начинаем регулярный чемпионат матчем финалистов минувшего сезона, чемпиона и серебряного призера – УНИКСа и «Локомотива‑ » соответственно. Сейчас все начинается заново. Думаю, что всем любителям баскетбола будет интересно посмотреть, как в очном противостоянии выглядят участники последнего финала и вспомнить это противостояние. Предстоящий матч обещает стать интересным. Думаю, что и «Локомотив» будут бороться за самые высокие места. Команды провели предсезонную подготовку, сыграли много товарищеских встреч. Все участники сейчас выглядят по‑разному. «Локомотив» очень достойно провел Суперкубок Единой лиги: дошел до финала и показал отличный баскетбол. УНИКС же пока не в оптимальной форме. Но думаю, что казанцы сумеют сделать выводы после неудачного выступления на Суперкубке. Времени, правда, остается немного – делать выводы нужно очень быстро.

ЦСКА и «Зенит», игравшие в прошлом сезоне за третье место? Петербуржцы в прошедшее воскресенье стали чемпионами Суперкубка, а неделей ранее победили в Кубке Кондрашина и Белова. «Зенит» выглядит мощно, команда хорошо укомплектована. Это серьезная команда с серьезными игроками, способными решить исход встречи и взять на себя инициативу в самый ответственный момент. Считаю, что с такой командой «Зенит» уже сейчас претендует на то, чтобы стать одной из сильнейших команд в сезоне. Но, с другой стороны, играют не бюджеты и состав команды на бумаге – играют баскетболисты. И они должны доказать на практике, что они сильнее. Каждая встреча начинается со счета 0:0, и никто заранее не отдает победу. За нее нужно бороться. Да и сезон предстоит длинный.

Что касается , то ситуация перед стартом чемпионата у них непростая, но сезон только начинается. Мы привыкли видеть москвичей первыми. Но сейчас команда очень поменялась: в межсезонье ушли два лидера – Алексей Швед и Никола Милутинов, в составе много молодых баскетболистов», – сказала Корстин «Матч ТВ».

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