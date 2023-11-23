Владимир Дячок: «ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив‑Кубань» – фавориты сезона»

Теги ЦСКА УНИКС Владимир Дячок Локомотив-Кубань Зенит РФБ Единая лига ВТБ Баскетбол

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок назвал московский ЦСКА, казанский УНИКС, петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив‑Кубань» фаворитами текущего сезона Единой лиги ВТБ.

«Конечно, есть три фаворита в сезоне, может быть, даже четыре: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», также есть «Локомотив‑Кубань», который сложновато заходил в сезон, были поражения, но они обыграли ЦСКА в Москве и «Зенит» дома. Они включатся в борьбу.

Смотрите, как зашли дебютанты. «Руна» обыграла УНИКС в Казани, «Уралмаш» — «Зенит», но, конечно, их немного качает. Также отметил бы «Енисей», это один из лучших сезонов, который они проводят в Единой лиге ВТБ.

Отличный чемпионат, все могут обыгрывать. Хотелось бы чуть больше агрессии и мотивации от МБА. Был недавно на матче, мне кажется, в прошлом сезоне у них было больше характера и злости. Хотелось бы вернуть индивидуальность московской команды, чтобы они снова побеждали и кусали лидеров», — сказал Дячок.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Заявление на грани гениальности)
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