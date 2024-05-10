Билл Симмонс: «Все вина Фрэнка Вогеля! Нет разыгрывающего, нет защиты кольца и 50 миллионов за провальное выступление в плей-офф»

Билл Симмонс критически отнесся к увольнению главного тренера «Санз».

«Это все была вина ! Нет разыгрывающего, нет защиты кольца, 50 миллионов на нового члена ротации , который пропустил треть сезона, как он делает обычно, и провалился в плей-офф. И нет скамейки, потому что они обменяли все на двух парней. И встретились с лучшей защитой за 20 лет. Вините Вогеля!» – саркастически написал журналист.

Главный тренер « » был уволен после года на своей должности в результате проигрыша всухую «Миннесоте» в первом раунде плей-офф.