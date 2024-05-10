Билл Симмонс: «Все вина Фрэнка Вогеля! Нет разыгрывающего, нет защиты кольца и 50 миллионов за провальное выступление в плей-офф»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Фрэнк Вогель Билл Симмонс Брэдли Бил Баскетбол

Билл Симмонс критически отнесся к увольнению главного тренера «Санз».

«Это все была вина Фрэнка Вогеля! Нет разыгрывающего, нет защиты кольца, 50 миллионов на нового члена ротации Брэдли Била, который пропустил треть сезона, как он делает обычно, и провалился в плей-офф. И нет скамейки, потому что они обменяли все на двух парней. И встретились с лучшей защитой за 20 лет. Вините Вогеля!» – саркастически написал журналист.

Главный тренер «Финикса» был уволен после года на своей должности в результате проигрыша всухую «Миннесоте» в первом раунде плей-офф.

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5 комментариев
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Зато есть отличное трио: трус, балбес и бывалый
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В данном случае Ишбия должен был уволить сам себя
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Для Вошёл сплошные плюсы, получит свои деньги по контракту и не будет участвовать в этом позоре.
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Ответ leon01
Зато есть отличное трио: трус, балбес и бывалый
два труса и балбес или два балбеса и трус, на бывалого никто не тянет
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