Билл Симмонс: «Все вина Фрэнка Вогеля! Нет разыгрывающего, нет защиты кольца и 50 миллионов за провальное выступление в плей-офф»
Билл Симмонс критически отнесся к увольнению главного тренера «Санз».
«Это все была вина Фрэнка Вогеля! Нет разыгрывающего, нет защиты кольца, 50 миллионов на нового члена ротации Брэдли Била, который пропустил треть сезона, как он делает обычно, и провалился в плей-офф. И нет скамейки, потому что они обменяли все на двух парней. И встретились с лучшей защитой за 20 лет. Вините Вогеля!» – саркастически написал журналист.
Главный тренер «Финикса» был уволен после года на своей должности в результате проигрыша всухую «Миннесоте» в первом раунде плей-офф.