Дэвид Фицдэйл не собирается работать во фронт-офисе «Финикса»
Дэвид Фицдэйл не собирается принимать предложение клуба.
По информации источников, «Финикс» намеревается предложить ассистенту главного тренера «Санз» позицию во фронт-офисе команды в связи с увольнением Фрэнка Вогеля и наймом Майка Буденхольцера.
На данный момент клуб не уверен в желании Фицдэйла продолжить сотрудничество в этом направлении.
Фицдэйл отработал год в качестве ассистента в «Финиксе». Специалист занимал позицию главного тренера в течение четырех сезонов в «Мемфисе» и «Нью-Йорке».