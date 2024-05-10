Дэвид Фицдэйл не собирается работать во фронт-офисе «Финикса»

Теги переходы Мемфис Нью-Йорк Финикс НБА Майк Буденхольцер Фрэнк Вогель Дэвид Фицдэйл Баскетбол

Дэвид Фицдэйл не собирается принимать предложение клуба.

По информации источников, «Финикс» намеревается предложить ассистенту главного тренера «Санз» позицию во фронт-офисе команды в связи с увольнением Фрэнка Вогеля и наймом Майка Буденхольцера.

На данный момент клуб не уверен в желании Фицдэйла продолжить сотрудничество в этом направлении.

Фицдэйл отработал год в качестве ассистента в «Финиксе». Специалист занимал позицию главного тренера в течение четырех сезонов в «Мемфисе» и «Нью-Йорке».

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