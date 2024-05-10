Дэвид Фицдэйл не собирается работать во фронт-офисе «Финикса»

Дэвид Фицдэйл не собирается принимать предложение клуба.

По информации источников, « » намеревается предложить ассистенту главного тренера «Санз» позицию во фронт-офисе команды в связи с увольнением и наймом .

На данный момент клуб не уверен в желании продолжить сотрудничество в этом направлении.

Фицдэйл отработал год в качестве ассистента в « ». Специалист занимал позицию главного тренера в течение четырех сезонов в «Мемфисе» и « ».