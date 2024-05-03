Яннис Адетокумбо так и не сыграл в плей-офф-2024 из-за травмы

Теги травмы Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» завершил выступление в плей-офф-2024.

«Бакс» уступили «Пэйсерс» в шестом матче серии первого раунда – 115:118, 2-4. Звездный форвард клуба из Висконсина Яннис Адетокумбо пропустил встречу из-за травмы, хотя возобновил перед этим тренировочную активность и был близок к возвращению.

Греческий баскетболист повредил мышцу голени 9 апреля во встрече регулярного чемпионата. После этого он занимался восстановлением и на площадке не появлялся. 

После назначения Дока Риверса главным тренером «Бакс» в конце января лидеры команды Адетокумбо, Дэмиан Лиллард и Крис Миддлтон провели вместе всего 8 матчей.

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8 комментариев
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Эта травма просто спасательный круг для Риверса
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Даже хорошо, что не сыграл с травмой - у Грека еще несколько лет прайма, не хотелось увидеть его на костылях и пропускающим целый сезон.
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Я свечку не держал, но, кажется, Яннис уже начинает понимать, что в долгосрочной перспективе играть в Бакс ему не интересно, а значит, и рисковать здоровьем, как он бы сделал раньше, не стоит
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Грику остался год, модет два и на этом всё. Молодец парень, трудился, заслужил, след оставил. Ну а Милуоки теперь крепкий середняк. Погуляли и хватит.
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зато как болел. даже иногда стоя. теперь можно еще активнее в генменеджера играть, ибо "вот если бы я играл, такого бы не было, ничего не можете без меня"
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Ничего, в следующем в сезоне в регулярке накидает))

А если серьезно, то полное разочарование от Бакс последних лет в плей-офф
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Автор, вы неправильно написали счёт. В матче Индиана-Милуоки счёт был 120:98. А вы написали счёт матча Фила-Никс
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Ответ СВБД
Автор, вы неправильно написали счёт. В матче Индиана-Милуоки счёт был 120:98. А вы написали счёт матча Фила-Никс
Вы вот утверждали, что Лал закроют Денвер 4-2. Все порой ошибаются
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