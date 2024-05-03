Яннис Адетокумбо так и не сыграл в плей-офф-2024 из-за травмы

«Милуоки» завершил выступление в плей-офф-2024.

«Бакс» уступили «Пэйсерс» в шестом матче серии первого раунда – 115:118, 2-4. Звездный форвард клуба из Висконсина Яннис Адетокумбо пропустил встречу из-за травмы, хотя возобновил перед этим тренировочную активность и был близок к возвращению.

Греческий баскетболист повредил мышцу голени 9 апреля во встрече регулярного чемпионата. После этого он занимался восстановлением и на площадке не появлялся.

После назначения Дока Риверса главным тренером «Бакс» в конце января лидеры команды Адетокумбо, Дэмиан Лиллард и Крис Миддлтон провели вместе всего 8 матчей.