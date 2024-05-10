Джейсон Тейтум о проблемах с броском: «Я знаю, как набирать очки. Это последнее, что меня беспокоит»

Джейсон Тейтум заявил, что продолжает верить в свой бросок.

В серии первого раунда с «Майами» лидер «Бостона» попадал 41,6% с игры, трижды его процент был ниже отметки «40».

В двух матчах полуфинала Восточной конференции против «Кливленда» у форварда 38,9% с игры и 20,0% из-за дуги.

«Я уже давно в лиге и знаю, что иногда ты просто не попадаешь. Надо продолжать совершать хорошие броски и все наладится.

Я знаю, как набирать очки. Набор очков – последнее, что меня беспокоит», – сказал Тейтум.