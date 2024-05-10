Джейсон Тейтум о проблемах с броском: «Я знаю, как набирать очки. Это последнее, что меня беспокоит»

Теги Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум заявил, что продолжает верить в свой бросок.

В серии первого раунда с «Майами» лидер «Бостона» попадал 41,6% с игры, трижды его процент был ниже отметки «40».

В двух матчах полуфинала Восточной конференции против «Кливленда» у форварда 38,9% с игры и 20,0% из-за дуги.

«Я уже давно в лиге и знаю, что иногда ты просто не попадаешь. Надо продолжать совершать хорошие броски и все наладится.

Я знаю, как набирать очки. Набор очков – последнее, что меня беспокоит», – сказал Тейтум.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Факс
0
0
0
«Набор очков – последнее, что меня беспокоит», – сказал Тейтум.
Как минимум спорное заявление.(
0
0
0
только мне Браун напоминает Уэстбрука?)
0
0
0
В новости от 20 декабря 2018, https://m.sports.ru/basketball/1069869247.html

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что не переживает из-за плохого процента попадания в сезоне-2018/19.

«Да это даже хорошо, потому что соперники продолжат игнорировать меня. Но когда эти мазафакеры начнут залетать, у всех будут проблемы», – сказал Грин.

Грин набирает 6,3 очка за игру, реализуя 42,3% с игры и 20,6% из-за дуги.
___
Вот уж действительно, "Горе от ума":
«Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом».
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий