Джейсон Тейтум о проблемах с броском: «Я знаю, как набирать очки. Это последнее, что меня беспокоит»
Джейсон Тейтум заявил, что продолжает верить в свой бросок.
В серии первого раунда с «Майами» лидер «Бостона» попадал 41,6% с игры, трижды его процент был ниже отметки «40».
В двух матчах полуфинала Восточной конференции против «Кливленда» у форварда 38,9% с игры и 20,0% из-за дуги.
«Я уже давно в лиге и знаю, что иногда ты просто не попадаешь. Надо продолжать совершать хорошие броски и все наладится.
Я знаю, как набирать очки. Набор очков – последнее, что меня беспокоит», – сказал Тейтум.
Как минимум спорное заявление.(
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что не переживает из-за плохого процента попадания в сезоне-2018/19.
«Да это даже хорошо, потому что соперники продолжат игнорировать меня. Но когда эти мазафакеры начнут залетать, у всех будут проблемы», – сказал Грин.
Грин набирает 6,3 очка за игру, реализуя 42,3% с игры и 20,6% из-за дуги.
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Вот уж действительно, "Горе от ума":
«Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
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