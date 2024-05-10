Джейсон Тейтум не согласен, что у «Бостона» суперкоманда: «На уровне призов нас так не отмечают»

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум не согласился с мнением о том, что у «Бостона» суперкоманда.

«Мысль о том, что у нас собрана суперкоманда... Нам не вручали награду лучшему тренеру года, у нас нет в команде MVP, на Матч звезд ездили только два человека. Они говорят, что у нас суперкоманда, но на уровне призов нас так не отмечают», – заявил лидер «кельтов».

«Селтикс» в этом сезоне уверенно выиграли регулярный чемпионат, одержав 64 победы при 18 поражениях.

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5 комментариев
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Вам бы с Брауном обоим дали награду, просто «Чокер года» пока не вручают…
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Ахахахахах давай затирай
Всего то награда лучшему ген менеджеру
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Уже солому стелит
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Кливленд видимо тоже не согласен
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«Еще и всякие Кливленды нас обыгрывают», добавил форвард Бостона.
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