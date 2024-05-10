Джейсон Тейтум не согласен, что у «Бостона» суперкоманда: «На уровне призов нас так не отмечают»

Джейсон Тейтум не согласился с мнением о том, что у «Бостона» суперкоманда.

«Мысль о том, что у нас собрана суперкоманда... Нам не вручали награду лучшему тренеру года, у нас нет в команде MVP, на Матч звезд ездили только два человека. Они говорят, что у нас суперкоманда, но на уровне призов нас так не отмечают», – заявил лидер «кельтов».

«Селтикс» в этом сезоне уверенно выиграли регулярный чемпионат, одержав 64 победы при 18 поражениях.