Рик Карлайл оштрафован на 35 тысяч долларов за критику судей

Рик Карлайл заплатит 35 тысяч долларов за комментарии в адрес арбитров.

Главный тренер «Индианы» был недоволен работой судейской бригады во втором гостевом матче «Индианы» против « ». Карлайл был удален в концовке встречи за споры с арбитром.

НБА оштрафовала главного тренера за публичное осуждение работы судей и сомнения в прозрачности и беспристрастности лиги.

« » отправила в офис претензию с указанием 78 эпизодов из первых двух игр серии второго раунда плей-офф.