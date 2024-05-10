Рик Карлайл оштрафован на 35 тысяч долларов за критику судей
Рик Карлайл заплатит 35 тысяч долларов за комментарии в адрес арбитров.
Главный тренер «Индианы» был недоволен работой судейской бригады во втором гостевом матче «Индианы» против «Нью-Йорка». Карлайл был удален в концовке встречи за споры с арбитром.
НБА оштрафовала главного тренера за публичное осуждение работы судей и сомнения в прозрачности и беспристрастности лиги.
«Индиана» отправила в офис НБА претензию с указанием 78 эпизодов из первых двух игр серии второго раунда плей-офф.