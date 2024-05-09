Ти Джей Макконнел: «Мы не будем опускать руки и жаловаться на арбитров»

Теги Индиана Рик Карлайл Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Ти Джей Макконнелл Баскетбол

Ти Джей Макконнел прокомментировал слова Рика Карлайла.

Главный тренер «Индианы» потребовал равного отношения к командам с маленьких рынков, в первую очередь со стороны судей.

«Нам нравится энергия Рика на площадке. Жаль, что его удалили. Но эта его позиция не соответствует реакции нашей раздевалки. Мы не будем опускать руки и жаловаться на арбитров. Нам нужно быть лучше. Они снова разбили нас на щитах. И в целом были более агрессивными. Нам нужно с этим разобраться», – заявил разыгрывающий «Пэйсерс» Макконнелл.

«Индиана» уступила «Нью-Йорку» во втором матче серии (121:130, 0-2).

Макконнелл набрал 10 очков, 4 подбора и 12 передач со скамейки запасных.

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