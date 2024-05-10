Журналист Дэйв Макменамин: «Лейкерс» готовы продлить Леброна на любой срок. Они хотят, чтобы он играл за команду до конца карьеры»

«Лейкерс» хотят сохранить в команде Леброна Джеймса.

« » готовы продлить Леброна на любой срок, какой он только пожелает. Будь то однолетний контракт, двухлетний контракт или трехлетний контракт.

Они хотели бы, чтобы Джеймс выступал за команду до тех пор, пока не объявит о завершении карьеры, когда бы это ни произошло», – рассказал журналист ESPN.

У 39-летнего есть опция игрока на сезон-24/25.