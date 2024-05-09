Джейлен Брансон о влиянии фанатов на его выступление: «Это место стало для меня совершенно особенным»

Джейлен Брансон провел успешную вторую половину матча с «Индианой».

Разыгрывающий «Никс» получил травму и пропустил вторую четверть, но вышел на разминку перед второй половиной матча. Трибуны встретили его, скандируя: «MVP».

«Это место стало для меня совершенно особенным. Ценю все, что они делают. Было очень здорово. Я знал, что мне нужно настроиться и понять, как я буду действовать во втрой половине встречи», – рассказал о своей мотивации и влиянии болельщиков.

« » одержал победу 130:121 и повел 2-0 в серии с «Пэйсерс». Брансон набрал 24 из 29 очков во второй половине матча.