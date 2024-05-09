Джейлен Брансон о влиянии фанатов на его выступление: «Это место стало для меня совершенно особенным»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон провел успешную вторую половину матча с «Индианой».

Разыгрывающий «Никс» получил травму и пропустил вторую четверть, но вышел на разминку перед второй половиной матча. Трибуны встретили его, скандируя: «MVP».

«Это место стало для меня совершенно особенным. Ценю все, что они делают. Было очень здорово. Я знал, что мне нужно настроиться и понять, как я буду действовать во втрой половине встречи», – рассказал Брансон о своей мотивации и влиянии болельщиков.

«Нью-Йорк» одержал победу 130:121 и повел 2-0 в серии с «Пэйсерс». Брансон набрал 24 из 29 очков во второй половине матча.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий