Тайриз Халибертон (34+6+9) стал самым результативным игроком второго матча «Нью-Йорк» – «Индиана»

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Тайриз Халибертон исправился после неудачного выступления в первой игре серии.

Разыгрывающий «Индианы» стал самым результативным игроком второго матча с «Нью-Йорком». Халибертон набрал 34 очка, 6 подборов, 9 передач и 3 перехвата, реализовав 11 из 19 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

«Пэйсерс» вели в счете 73:63 после первой половины. Возвращение и успешная игра разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона во второй половине встречи не позволили им сравнять счет в серии.

Итоговый счет матча – 130:121 в пользу «Нью-Йорка» (2-0).

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7-11 3 очковых это просто чума
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