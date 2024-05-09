Тайриз Халибертон (34+6+9) стал самым результативным игроком второго матча «Нью-Йорк» – «Индиана»

Тайриз Халибертон исправился после неудачного выступления в первой игре серии.

Разыгрывающий «Индианы» стал самым результативным игроком второго матча с « ». Халибертон набрал 34 очка, 6 подборов, 9 передач и 3 перехвата, реализовав 11 из 19 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

«Пэйсерс» вели в счете 73:63 после первой половины. Возвращение и успешная игра разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона во второй половине встречи не позволили им сравнять счет в серии.

Итоговый счет матча – 130:121 в пользу «Нью-Йорка» (2-0).