Андреас Пистиолис: «Нам необходимо отреагировать на нашу слабую игру в предыдущей встрече»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий 3-й матч против «Зенита».

«Как мы и ожидали, это будет долгая и трудная серия. Нам необходимо отреагировать на нашу слабую игру в предыдущей встрече.

Надеюсь, с помощью наших болельщиков мы сможем защитить свою домашнюю площадку», – сказал главный тренер ЦСКА.

После двух матчей в Санкт-Петербурге в полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит» ничья – 1-1.

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