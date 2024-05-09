Андреас Пистиолис: «Нам необходимо отреагировать на нашу слабую игру в предыдущей встрече»

Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий 3-й матч против «Зенита».

«Как мы и ожидали, это будет долгая и трудная серия. Нам необходимо отреагировать на нашу слабую игру в предыдущей встрече.

Надеюсь, с помощью наших болельщиков мы сможем защитить свою домашнюю площадку», – сказал главный тренер ЦСКА.

После двух матчей в Санкт-Петербурге в полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ ЦСКА – « » ничья – 1-1.