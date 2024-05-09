Маркус Ховард получил разрешение ФИБА выступать за сборную Пуэрто-Рико

Теги Баскония сборная Пуэрто-Рико Федерация баскетбола Пуэрто-Рико Маркус Ховард Джордан Ховард Баскетбол

Маркус Ховард сможет играть за сборную Пуэрто-Рико.

ФИБА одобрила смену спортивного гражданства Ховарда, игрока пуэрто-риканского происхождения, разрешив ему выступать за национальную сборную Пуэрто-Рико.

«После долгого процесса это определенно отличная новость и существенное добавление к нашей сборной. Речь идет об одном из лучших бомбардиров Европы», – отметил Юм Рамос, президент Федерации баскетбола Пуэрто-Рико.

Маркус Ховард, уроженец Нью-Джерси, приходится братом разыгрывающему «Обрадойро» Джордану Ховарду, который представлял Пуэрто-Рико на последнем чемпионате мира.

Разыгрывающий испанской «Басконии» стал лучшим бомбардиром сезона Евролиги-2023/24, набирая 19,5 очка в среднем за матч, а также установил рекорд лиги по количеству очков, набранных за один сезон (759).

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