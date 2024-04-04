Уэйд Болдуин обсудил вопрос лучшего атакующего игрока Евролиги

Уэйд Болдуин заочно поспорил с Кендриком Нанном.

После победы над «Барселоной» со счетом 89:81 разыгрывающий « » заявил, что является лучшим атакующим игроком в .

«Конечно. Кто лучше меня?», – ответил Нанн на вопрос журналиста.

Защитник « » , ставший MVP марта в Евролиге, не согласился с его позицией.

«Он, конечно, так думает. Он реализовал несколько важных бросков, но статистика не подтверждает его заявление. Есть различные показатели, которые можно оценить, и он не находится на вершине списка.

Есть Майк Джеймс, Кинан Эванс, я, Маркус Ховард, который сейчас феноменален.

Он движется к подобному статусу. Делает то, что должен. Впечатляет, что американец выступает подобным образом в свой первый сезон в турнире. Но нельзя называть себя первым, когда есть несколько парней, которые статистически тебя превосходят.

Посмотрим, плей-офф и конец сезона имеют ключевое значение. У него был важный победный бросок в матче с «Виртусом». Соревнование за корону открыто», – заключил Болдуин.