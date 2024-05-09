Маркус Ховард стал самым результативным игроком сезона Евролиги-2023/24 и установил рекорд по количеству набранных очков

Маркус Ховард стал обладателем награды имени Альфонсо Форда.

Разыгрывающий испанской «Басконии» стал лучшим бомбардиром сезона -2023/24, набирая 19,5 очка в среднем за матч.

Кроме того, Ховард установил рекорд Евролиги по количеству очков, набранных за один сезон. Американец набрал 759 очков в 38 матчах, проведенных в регулярном чемпионате, плей-ин и плей-офф.

обошел из «Монако» во второй половине сезона и занял первое место. Джеймс финишировал вторым с 17,9 очками за матч. Далее идет из «Маккаби Тель-Авив» с 17,4 очками.