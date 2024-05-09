Маркус Ховард стал самым результативным игроком сезона Евролиги-2023/24 и установил рекорд по количеству набранных очков

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония Баскетбол - видео Майк Джеймс 1990 Уэйд Болдуин Маркус Ховард Баскетбол

Маркус Ховард стал обладателем награды имени Альфонсо Форда.

Разыгрывающий испанской «Басконии» стал лучшим бомбардиром сезона Евролиги-2023/24, набирая 19,5 очка в среднем за матч.

Кроме того, Ховард установил рекорд Евролиги по количеству очков, набранных за один сезон. Американец набрал 759 очков в 38 матчах, проведенных в регулярном чемпионате, плей-ин и плей-офф.

Ховард обошел Майка Джеймса из «Монако» во второй половине сезона и занял первое место. Джеймс финишировал вторым с 17,9 очками за матч. Далее идет Уэйд Болдуин из «Маккаби Тель-Авив» с 17,4 очками.

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3 комментария
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Ответ Santa-Barbara
Смотрел почти все матчи басков в Евролиге. Ховард их в плей-офф и затащил. Ему бы хотя бы еще двух хороших игроков в помощь (Костелло и другие очень нестабильны) и Баскония сможет смело замахиваться на высокие цели.
Ну Монеке то не слабее Ховарда
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Ответ Santa-Barbara
Смотрел почти все матчи басков в Евролиге. Ховард их в плей-офф и затащил. Ему бы хотя бы еще двух хороших игроков в помощь (Костелло и другие очень нестабильны) и Баскония сможет смело замахиваться на высокие цели.
Отсмотрел порядка 2/3 игр Басконии в этом сезоне, крайне-крайне нестабильный игрок, этот Ховард . Мог за отрезок ничего не набрать, выбросив 0/5 и пару раз потеряв мяч, а в следующей половине забросить 15 очков за половину четверти. Плохо защищается, мало пасует. При всем уважении с такой манерой игры Ховард никак не поможет команде в борьбе " за более высокие цели", а вот подтянуть команду повыше на 6-8 место , чтобы попасть в плей-офф -это ему вполне по силам. Часто приводили примеры сравнения Ховарда и Ларкина- мне Ларкин куда более импонирует
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