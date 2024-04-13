Костас Слукас, Джеймс Наннэлли и Маркус Ховард – MVP 34-го тура Евролиги
Во второй раз в этом сезоне Евролиги сразу три игрока стали MVP тура.
Костас Слукас («Панатинаикос»), Джеймс Наннэлли («Партизан») и Маркус Ховард («Баскония») признаны лучшими игроками последнего тура регулярного чемпионата Евролиги-2023/24.
Опытный греческий разыгрывающий сыграл важную роль в победе «Пао» над «Альбой», набрав 16 очков, 4 подбора и 7 передач. Наннэлли помог «Партизану» обыграть «Валенсию», набрав 19 очков. Ховард отметился 34 очками в победном матче против «Виртуса».