Костас Слукас, Джеймс Наннэлли и Маркус Ховард – MVP 34-го тура Евролиги

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Во второй раз в этом сезоне Евролиги сразу три игрока стали MVP тура.

Костас СлукасПанатинаикос»), Джеймс НаннэллиПартизан») и Маркус Ховард («Баскония») признаны лучшими игроками последнего тура регулярного чемпионата Евролиги-2023/24.

Опытный греческий разыгрывающий сыграл важную роль в победе «Пао» над «Альбой», набрав 16 очков, 4 подбора и 7 передач. Наннэлли помог «Партизану» обыграть «Валенсию», набрав 19 очков. Ховард отметился 34 очками в победном матче против «Виртуса».

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