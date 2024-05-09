Кеньон Мартин об Энтони Эдвардсе: «Никто никогда не станет вторым Майклом Джорданом, так что давайте прекратим это»
Кеньон Мартин высказался о сравнениях Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.
«Прежде всего, я ненавижу сравнения. Все игроки разные. Майкл Джордан был Майклом Джорданом. Никто никогда не станет вторым Майклом Джорданом, так что давайте прекратим это. Энтони Эдвардс – великолепный молодой талантливый игрок, он делает себе имя в НБА, и у него блестящее будущее.
У него бойцовский характер, с этим можно было бы согласиться, но пока слишком рано. Парню 22 года. Давайте не будем торопиться и позволим ему наслаждаться этим успехом, и будем наслаждаться вместе с ним. Мы слишком торопимся короновать людей и давать титулы, сравнивая с другими людьми. Давайте просто ценить работу, которую он делает», – сказал бывший игрок НБА.
П.с.Всё мной выше написанное не есть плохо, а констатация факта, ибо играй в нба просто в баскет, то это было бы уже не так интересно казуальной публике.