Кеньон Мартин об Энтони Эдвардсе: «Никто никогда не станет вторым Майклом Джорданом, так что давайте прекратим это»

Теги Майкл Джордан Кеньон Мартин Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Кеньон Мартин высказался о сравнениях Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

«Прежде всего, я ненавижу сравнения. Все игроки разные. Майкл Джордан был Майклом Джорданом. Никто никогда не станет вторым Майклом Джорданом, так что давайте прекратим это. Энтони Эдвардс – великолепный молодой талантливый игрок, он делает себе имя в НБА, и у него блестящее будущее.

У него бойцовский характер, с этим можно было бы согласиться, но пока слишком рано. Парню 22 года. Давайте не будем торопиться и позволим ему наслаждаться этим успехом, и будем наслаждаться вместе с ним. Мы слишком торопимся короновать людей и давать титулы, сравнивая с другими людьми. Давайте просто ценить работу, которую он делает», – сказал бывший игрок НБА.

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3 комментария
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Ну здесь 100% истина от Мартина. Никто никогда не станет вторым Майклом, потому что он такой один, но вот быть самим собой и стараться стать лучшим в своем деле это то, что должен делать каждый.
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Надо понимать, что НБА (да, именно НБА, а не баскетбол), наверно больше чем любой другой вид спорта, имеет очень много общего с рестлингом. Тут тебе и постоянно завышенные рост/вес, и придуманные образы с погонялами. Всё сводится на протвостояние игрока А с игроком Б, а всё остальное на периферии. Для тех, кому мало красоты игры, придумали кучу продвинутой статы (некотороя прям вообще нахрен не нужная), дабы подчеркнуть крутость одного отдельного игрока, а то что вся команда буквально пашет на стату звёзд - это мелочи.

П.с.Всё мной выше написанное не есть плохо, а констатация факта, ибо играй в нба просто в баскет, то это было бы уже не так интересно казуальной публике.
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У меня складывается впечатление что Эдвардс заплатил какому-то журналисту чтобы тот поднял это шум. Эдвардс хорош без сомнений, но на сегодняшний день нет никого, слышите молодые, нет никого кто был бы схож с Майклом Джорданом
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