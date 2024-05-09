Майкл Мэлоун: «Они начинают драку. А я не хочу быть контрпанчером. Хочу выйти и попробовать ударить их первым»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун провел полноценную тренировку в рамках подготовки к третьему матчу.

«Во второй встрече я был больше разочарован не игрой на площадке, а настроением в раздевалке. Ответом на трудности. Никогда не видел подобного за 9 лет в «Денвере». Стало сложно, и мы рассыпались и разошлись в стороны. Нельзя так делать.

Я показал в записи 9 ключевых эпизодов, демонстрирующих причины нашего поражения. Парни приняли мою критику.

Не смогу ответить на вопрос, верят ли они. Я не знаю. Они говорят, что да. Ответ мы получим только на площадке вечером в пятницу. Я хочу выиграть третью игру. И это начинается с первой четверти. 7 игр плей-офф, и мы проиграли 5 первых четвертей.

Летим в Миннесоту. Выигрываем первую четверть. И смотрим дальше.

Мы провели полноценную тренировку. Не разминку. Энергия, настроение, позитивность – все было на необходимом уровне.

Они начинают драку. А я не хочу быть контрпанчером. Хочу выйти и попробовать ударить их первым.

Я напомнил ребятам: «Парни, вы чемпионы. Ведите себя и играйте соответственно», – заявил главный тренер «Наггетс».

«Денвер» уступает «Миннесоте» в серии (0-2) после домашних матчей.

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4 комментария
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Надо бить первым всегда, если драка неизбежна.Так говорил мой дед
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Ответ Иван Шуткин
Надо бить первым всегда, если драка неизбежна.Так говорил мой дед
"Драка неизбежна, если ты бьешь первым" - говорит здравый смысл
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