Шакил Маккиссик: «Первым, кто поздравил меня, был Вассилис Спанулис. Это был незабываемый момент»

Теги Вассилис Спанулис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос Барселона Гиоргос Принтезис Костас Слукас Костас Папаниколау Шакил Маккиссик Баскетбол

«Олимпиакос» выбил «Барселону» из розыгрыша плей-офф Евролиги.

33-летний американский форвард греческого клуба Шакил Маккиссик набрал 12 очков и 2 подбора в пятой гостевой игре (63:59) и помог своей команде выйти в полуфинал.

«Это невероятно. Не конечная цель, но все равно. Все было против нас. Пять игр напоминали войну.

В последнем матче кто-то должен был взять на себя игру в концовке, набрать важнейшие очки. Понятия не имел, что буду одним из этих баскетболистов. Все сработало. Я чуть не отключился, но теперь в порядке.

Мы были уверены, что победим в четвертом матче. Но само осознание того, что нам придется сесть на самолет, прилететь в Барселону, заселиться  в отель, поспать и прождать игру целый день, вызывало нервотрепку.

Рад, что все закончилось. Теперь нам придется проделать то же самое с «Реалом».

Немного черпал вдохновение из игры Деррика Роуза.

Надеюсь, что встретимся с «Панатинаикосом» в финале.

Все было невероятно. Раньше я играл с Вассилисом Спанулисом, Костасом Слукасом, Гиоргосом Принтезисом и Костасом Папаниколау. Сегодня я чувствовал похожую энергию. Спанулис первым поздравил меня по смс после победы, это был незабываемый момент», – рассказал Маккиссик.

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