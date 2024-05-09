Шакил Маккиссик: «Первым, кто поздравил меня, был Вассилис Спанулис. Это был незабываемый момент»

«Олимпиакос» выбил «Барселону» из розыгрыша плей-офф Евролиги.

33-летний американский форвард греческого клуба Шакил Маккиссик набрал 12 очков и 2 подбора в пятой гостевой игре (63:59) и помог своей команде выйти в полуфинал.

«Это невероятно. Не конечная цель, но все равно. Все было против нас. Пять игр напоминали войну.

В последнем матче кто-то должен был взять на себя игру в концовке, набрать важнейшие очки. Понятия не имел, что буду одним из этих баскетболистов. Все сработало. Я чуть не отключился, но теперь в порядке.

Мы были уверены, что победим в четвертом матче. Но само осознание того, что нам придется сесть на самолет, прилететь в Барселону, заселиться в отель, поспать и прождать игру целый день, вызывало нервотрепку.

Рад, что все закончилось. Теперь нам придется проделать то же самое с «Реалом».

Немного черпал вдохновение из игры Деррика Роуза.

Надеюсь, что встретимся с « » в финале.

Все было невероятно. Раньше я играл с , , и . Сегодня я чувствовал похожую энергию. Спанулис первым поздравил меня по смс после победы, это был незабываемый момент», – рассказал Маккиссик.