Эргин Атаман: «Панатинаикос» на данный момент намного сильнее «Олимпиакоса»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Баскетбол

Эргин Атаман считает, что его команда превосходит «Олимпиакос».

Главный тренер «Панатинаикоса» сказал об этом после победы над принципиальным соперником в матче чемпионата Греции (85:80).

«Мы заслужили победу с более крупной разницей, но нам предстоит научиться, как доводить дело до конца в подобных играх.

Мы показали хороший баскетбол. Команда и в Евролиге выглядит хорошо. Мы набираемся уверенности в себе, мои парни знают, как надо играть. Встреча с «Олимпиакосом» была на уровне Евролиги.

Верю, что «Панатинаикос» на данный момент намного сильнее «Олимпиакоса» на площадке. Мы были лучше даже после того, как потеряли из-за травмы Слукаса. Но у «Олимпиакоса» хорошая команда. Кто знает, что случится, когда мы дойдем до финальной серии», – сказал Атаман.

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