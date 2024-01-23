Эргин Атаман: «Панатинаикос» на данный момент намного сильнее «Олимпиакоса»
Эргин Атаман считает, что его команда превосходит «Олимпиакос».
Главный тренер «Панатинаикоса» сказал об этом после победы над принципиальным соперником в матче чемпионата Греции (85:80).
«Мы заслужили победу с более крупной разницей, но нам предстоит научиться, как доводить дело до конца в подобных играх.
Мы показали хороший баскетбол. Команда и в Евролиге выглядит хорошо. Мы набираемся уверенности в себе, мои парни знают, как надо играть. Встреча с «Олимпиакосом» была на уровне Евролиги.
Верю, что «Панатинаикос» на данный момент намного сильнее «Олимпиакоса» на площадке. Мы были лучше даже после того, как потеряли из-за травмы Слукаса. Но у «Олимпиакоса» хорошая команда. Кто знает, что случится, когда мы дойдем до финальной серии», – сказал Атаман.