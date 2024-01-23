Эргин Атаман: «Панатинаикос» на данный момент намного сильнее «Олимпиакоса»

Эргин Атаман считает, что его команда превосходит «Олимпиакос».

Главный тренер « » сказал об этом после победы над принципиальным соперником в матче чемпионата Греции (85:80).

«Мы заслужили победу с более крупной разницей, но нам предстоит научиться, как доводить дело до конца в подобных играх.

Мы показали хороший баскетбол. Команда и в выглядит хорошо. Мы набираемся уверенности в себе, мои парни знают, как надо играть. Встреча с « » была на уровне Евролиги.

Верю, что «Панатинаикос» на данный момент намного сильнее «Олимпиакоса» на площадке. Мы были лучше даже после того, как потеряли из-за травмы . Но у «Олимпиакоса» хорошая команда. Кто знает, что случится, когда мы дойдем до финальной серии», – сказал .