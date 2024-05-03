Георгиос Барцокас: «Костас Папаниколау пожертвовал своим здоровьем и очень помог нам»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Костас Папаниколау Баскетбол

Барцокас заявил, что Папаниколау не должен был выходить на площадку в 4-м матче.

«Я хотел бы отметить Папаниколау. Тесты и анализ крови, которые он сдал, были немного плохими. Он пожертвовал своим здоровьем. Он был не в том состоянии, чтобы играть в этом матче с такой энергией и такой физической подготовкой. Все видели, что он нам очень помог, и каждый внес свой вклад в эту победу», – сказал главный тренер «Олимпиакоса».

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