Георгиос Барцокас: «Костас Папаниколау пожертвовал своим здоровьем и очень помог нам»

Барцокас заявил, что Папаниколау не должен был выходить на площадку в 4-м матче.

«Я хотел бы отметить . Тесты и анализ крови, которые он сдал, были немного плохими. Он пожертвовал своим здоровьем. Он был не в том состоянии, чтобы играть в этом матче с такой энергией и такой физической подготовкой. Все видели, что он нам очень помог, и каждый внес свой вклад в эту победу», – сказал главный тренер « ».