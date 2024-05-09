Рик Карлайл о судействе: «Мы заслуживаем справедливого отношения к себе»

Рик Карлайл был удален в концовке матча «Нью-Йорк» – «Индиана».

Главный тренер «Пэйсерс» получил 2 технических замечания за споры с арбитром Марком Дэвисом.

«Все знают, что у Халибертона больная спина, Харт подбегает сзади и толкает его. Судья смотрит прямо на него. Он пихает Тайриза в угол и нет свистка. Прямо в спину. Было много других эпизодов. Обещаю, что мы обратимся с претензией.

Всегда говорю парням не концентрироваться на судействе. Но мы заслуживаем справедливого отношения. А его нет. Нет стабильного баланса.

Команды с маленьких рынков заслуживают свой шанс», – заявил на послематчевой пресс-конференции.

« » проиграла второй матч серии (121:130, 0-2).