Рик Карлайл о судействе: «Мы заслуживаем справедливого отношения к себе»

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Рик Карлайл был удален в концовке матча «Нью-Йорк» – «Индиана».

Главный тренер «Пэйсерс» получил 2 технических замечания за споры с арбитром Марком Дэвисом.

«Все знают, что у Халибертона больная спина, Харт подбегает сзади и толкает его. Судья смотрит прямо на него. Он пихает Тайриза в угол и нет свистка. Прямо в спину. Было много других эпизодов. Обещаю, что мы обратимся с претензией.

Всегда говорю парням не концентрироваться на судействе. Но мы заслуживаем справедливого отношения. А его нет. Нет стабильного баланса.

Команды с маленьких рынков заслуживают свой шанс», – заявил Карлайл на послематчевой пресс-конференции.

«Индиана» проиграла второй матч серии (121:130, 0-2).

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