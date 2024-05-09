Джейлен Брансон получил травму правой ступни, но вернулся в игру во второй половине матча с «Индианой»

Джейлен Брансон пропустил всю вторую четверть встречи с «Пэйсерс».

Защитник получил травму правой ступни. Брансон вышел на разминку в перерыве перед второй половиной матча и вернулся на площадку. Разыгрывающий набрал 24 из своих 29 очков после возвращения и помог «Никс» одержать победу над «Пэйсерс» со счетом 130:121 и повести в серии 2-0.

Форвард О Джи Ануноби отыграл 28 минут, покинув площадку с болевыми ощущениями в задней поверхности левого бедра. На его счету 28 очков, 4 подбора и 3 передачи.