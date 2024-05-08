Шэмс Чарания: «Все ожидают, что Руди Гобер сыграет в третьем матче в Миннесоте»

Ожидается, что Руди Гобер сыграет в 3-м матче серии против «Денвера» (2-0).

«У него родился ребенок – первый ребенок, сын – и он действительно пытался прилететь и попасть на матч в . Вчера он пытался вылететь в течение всего дня, но ему помешали погодные условия в Денвере – а также в Миннесоте – предположительно, в Денвере было очень ветрено. Рейсы задерживались. Он не успел на матч.

Все, очевидно, ожидают, что он сыграет в третьем матче в Миннесоте», – рассказал инсайдер .