Шэмс Чарания: «Все ожидают, что Руди Гобер сыграет в третьем матче в Миннесоте»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Шэмс Чарания Баскетбол

Ожидается, что Руди Гобер сыграет в 3-м матче серии против «Денвера» (2-0).

«У него родился ребенок – первый ребенок, сын – и он действительно пытался прилететь и попасть на матч в Денвере. Вчера он пытался вылететь в течение всего дня, но ему помешали погодные условия в Денвере – а также в Миннесоте – предположительно, в Денвере было очень ветрено. Рейсы задерживались. Он не успел на матч.

Все, очевидно, ожидают, что он сыграет в третьем матче в Миннесоте», – рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По ходу он в запой ушёл))
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий