Шэмс Чарания: «Все ожидают, что Руди Гобер сыграет в третьем матче в Миннесоте»
Ожидается, что Руди Гобер сыграет в 3-м матче серии против «Денвера» (2-0).
«У него родился ребенок – первый ребенок, сын – и он действительно пытался прилететь и попасть на матч в Денвере. Вчера он пытался вылететь в течение всего дня, но ему помешали погодные условия в Денвере – а также в Миннесоте – предположительно, в Денвере было очень ветрено. Рейсы задерживались. Он не успел на матч.
Все, очевидно, ожидают, что он сыграет в третьем матче в Миннесоте», – рассказал инсайдер Шэмс Чарания.