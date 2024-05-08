Окаро Уайт о серии против УНИКСа: «Все играют жестко, но никто никому не пытается навредить»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Окаро Уайт Ненад Димитриевич Баскетбол

Окаро Уайт высказался об уровне жесткости в серии 1/2 финала против УНИКСа.

«Жесткие фолы Найта? Не думаю, что за мной объявлена охота. Я уважаю Маркоса и как человека, и как игрока, так что вряд ли. Мы все в этой серии выкладываемся по полной, играем жестко, но точно не грязно.

Охота «Локо» за Димитриевичем? Все это глупости. Я верю в бога и молюсь за здоровье игроков — и наших, и соперников — перед каждым матчем, чтобы обошлось без травм.

Никто никому не пытается навредить, но да, все играют жестко, потому что это борьба за выход в финал. Будет и контактная борьба, будут и фолы. Не знаю, от кого пошел в СМИ такой слух, инициировал это УНИКС или кто еще — но точно могу сказать, что все это полная чушь.

Готовность ко второму матчу? Мы сделали выводы после первой игры, начало которой откровенно провели не так, как планировали. Мы обязаны сегодня побеждать. И мы, и соперник, все понимают, что будет тяжелый матч, посмотрим, кто победит», – сказал форвард «Локомотива-Кубань».

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