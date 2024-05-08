Карвел Андерсон о серии против УНИКСа: «Ничего не потеряно»

Карвел Андерсон прокомментировал предстоящий 2-й матч серии против УНИКСа.

— Игрок казанцев Исмаэль Бако после первой игры полуфинала сказал в СМИ, что получил много синяков в первом матче полуфинала. У вас глубокое рассечение надбровной дуги. Что скажете по этому поводу?

— Это баскетбол стадии плей‑офф, здесь все хотят воспользоваться шансом выйти в финал. А еще баскетбол — это контактный вид спорта, в котором много борьбы. Здесь каждый отчаянно желает стать чемпионом лиги ВТБ. Так что синяки и ссадины — неизбежная часть игры и ничего больше.

— Какие ожидания связаны со вторым матчем? Провели работу над ошибками?

— Каждая команда вносит коррективы в свою игру после проведенных матчей. Нам нужно добавить в том, что удалось, и изменить то, что не получилось. В общем, сделать все для того, чтобы выйти и показать свой лучший баскетбол.

— «Локо» продемонстрировал в первом матче характер, до последних секунд стараясь переломить ход встречи. Насколько важно перенести это настроение на следующий матч?

— Это и есть самое важное в сериях плей‑офф. У меня достаточно опыта за спиной, чтобы говорить о том, что ничего не потеряно, что мир не рухнул после этого поражения и что впереди еще много матчей. Свои возможности нужно находить от игры к игре, делать шаг за шагом, чтобы менять ситуацию в свою пользу. С ребятами командный дух у нас на высоте, и разовые неудачи этого не изменят. У нас хорошая, позитивная атмосфера в команде, и мы с нетерпением ждем возможностей, которые будут открываться перед нами во втором матче, — сказал защитник «Локомотива‑ ».