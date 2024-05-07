Сергей Елевич: «УНИКСу придется трудно в серии с «Локо»

Сергей Елевич оценил расклад сил в серии 1/2 финала Лиги ВТБ УНИКС – «Локо».

В первом матче противостояния казанцы победили 78:75.

«Локо» прекрасно провел концовку, но очень много упустил в первой половине игры. Думаю, казанцам в дальнейшем придется с «железнодорожниками» очень непросто.

Но при этом отметил бы, что тренеры обеих команд сегодня мало варьировали составы. Уже не в первом матче видим, что главный тренер « » Секулич усадил на лавку игроков, которым раньше доверял. Это, конечно, внутренние моменты. Но и его коллега из УНИКСа Велимир Перасович тоже не особо резервы состава использовал в этом матче.

Думаю, если бы Рейнольдс не начудил, УНИКС мог бы нормально довести этот матч до логического конца. «Локомотив», конечно, наверстал много упущенного, но, к сожалению для него, в концовке не выдержал.

Повторюсь, УНИКСу придется трудно с такой хорошей командой, как «Локо». И я бы тут не стал утверждать, что действующий чемпион выйдет в финал. Пока рано выводы делать. Два года назад ЦСКА уверенно вел в финальной серии в «Зенитом», но в итоге все упустил. Все не так просто, как может показаться. Но в целом содержание игры в сегодняшнем матче обе команды показали очень неплохое», – считает заслуженный тренер России.