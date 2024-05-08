Джарретт Аллен испытывает «мучительную» боль и с трудом поднимает руку

Джарретт Аллен пропустил 1-й матч серии против «Бостона» из-за травмы ребра.

По словам журналиста Cleveland.com Криса Федора, центровой « » испытывает «мучительные» боли.

« сделал все возможное, чтобы выйти на площадку, но проблема в боли, предосторожности и эффективности. Источники говорят, что он испытывает «мучительную» боль и с трудом поднимает руку. Некоторые движения более проблематичны и ограничены, чем другие», – пишет Федор.

«Кавальерс» проиграли «Селтикс» в первом матче серии второго раунда плей-офф со счетом 95:120 (0-1).