Джарретт Аллен испытывает «мучительную» боль и с трудом поднимает руку

Теги травмы Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Джарретт Аллен Баскетбол

Джарретт Аллен пропустил 1-й матч серии против «Бостона» из-за травмы ребра.

По словам журналиста Cleveland.com Криса Федора, центровой «Кливленда» испытывает «мучительные» боли.

«Аллен сделал все возможное, чтобы выйти на площадку, но проблема в боли, предосторожности и эффективности. Источники говорят, что он испытывает «мучительную» боль и с трудом поднимает руку. Некоторые движения более проблематичны и ограничены, чем другие», – пишет Федор.

«Кавальерс» проиграли «Селтикс» в первом матче серии второго раунда плей-офф со счетом 95:120 (0-1).

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