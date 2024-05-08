Деррик Уайт стал 5-м игроком в истории НБА, который реализовал в сумме 20 и более 3-очковых в трех матчах плей-офф подряд

Деррик Уайт стабильно атакует с дальней дистанции в плей-офф-2024.

Защитник «Селтикс» стал 5-м игроком в истории , который реализовал в сумме 20 и более 3-очковых по итогам трех матчах плей-офф подряд.

В первом матче серии с « » (120:95, 1-0) Уайт набрал 25 очков при 7 попаданиях с дальней дистанции.

«Кажется, я нашел свой ритм (улыбается). Все идет хорошо. Моя задача – помогать команде побеждать», – заявил .

В последних трех встречах у Деррика 20 из 37 из-за дуги (54%).

Ранее подобное удавалось Стефену Карри (трижды), Клэю Томпсону (2016 год), Джамалу Мюррэю (2020) и Дэмиану Лилларду (2021 и 2024).