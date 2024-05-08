Деррик Уайт стал 5-м игроком в истории НБА, который реализовал в сумме 20 и более 3-очковых в трех матчах плей-офф подряд

Теги Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Деррик Уайт Баскетбол

Деррик Уайт стабильно атакует с дальней дистанции в плей-офф-2024.

Защитник «Селтикс» стал 5-м игроком в истории НБА, который реализовал в сумме 20 и более 3-очковых по итогам трех матчах плей-офф подряд.

В первом матче серии с «Кливлендом» (120:95, 1-0) Уайт набрал 25 очков при 7 попаданиях с дальней дистанции. 

«Кажется, я нашел свой ритм (улыбается). Все идет хорошо. Моя задача – помогать команде побеждать», – заявил Уайт.

В последних трех встречах у Деррика 20 из 37 из-за дуги (54%).

Ранее подобное удавалось Стефену Карри (трижды), Клэю Томпсону (2016 год), Джамалу Мюррэю (2020) и Дэмиану Лилларду (2021 и 2024).

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5 комментариев
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Попович и его штаб вырастили очередную околозвезду из околотридцатого выбора на драфте. Хотя вряд ли этот факт остановит хейтеров Попа и Сан Антонио
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За какие же он копейки играет. Будет позор, если сэлтикс ничего не выиграют за оставшееся время контракта Уайта
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Стабильно на высоком уровне проводит плей-офф в этом году
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Игрок без броска, говорили они.
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Ответ Клименко
Попович и его штаб вырастили очередную околозвезду из околотридцатого выбора на драфте. Хотя вряд ли этот факт остановит хейтеров Попа и Сан Антонио
если звездами (у кого то даже супер) считают мусорных трей янгов, то деррик - полноценная звезда
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