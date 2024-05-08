Донован Митчелл считает привлекательным вариант с переходом в «Майами» (Эрик Пинкус)

Теги возможные переходы Кливленд Майами НБА Донован Митчелл Бэм Адебайо Баскетбол

Донован Митчелл может стать игроком «Хит».

По информации обозревателя Bleacher Report Эрика Пинкуса, защитнику «Кливленда» интересен вариант с клубом из Флориды.

«У Митчелла хорошие отношения с Бэмом Адебайо. Как говорят самые разные инсайдеры НБА, «Майами» занимает высокое место в списке его предпочтений», – пишет Пинкус.

Считается, что Митчелл может покинуть «Кавальерс», когда истечет его нынешний контракт. В связи с этим ходят слухи, что «Кливленд» может обменять 27-летнего баскетболиста уже в межсезонье-2024, чтобы не потерять его без компенсации.

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2 комментария
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Ответ Чубака из половины Шака
Еще серия не завершилась, а уже во всю Митчелла продавать начали. Интересно.
Да его примерно сразу после перехода в Кавс продавать начали)
+4
0
+4
Еще серия не завершилась, а уже во всю Митчелла продавать начали. Интересно.
+2
0
+2
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