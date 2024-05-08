Донован Митчелл считает привлекательным вариант с переходом в «Майами» (Эрик Пинкус)

Донован Митчелл может стать игроком «Хит».

По информации обозревателя Bleacher Report Эрика Пинкуса, защитнику « » интересен вариант с клубом из Флориды.

«У Митчелла хорошие отношения с . Как говорят самые разные инсайдеры , « » занимает высокое место в списке его предпочтений», – пишет Пинкус.

Считается, что Митчелл может покинуть «Кавальерс», когда истечет его нынешний контракт. В связи с этим ходят слухи, что «Кливленд» может обменять 27-летнего баскетболиста уже в межсезонье-2024, чтобы не потерять его без компенсации.