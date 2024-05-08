Серджо Скариоло продлил контракт со сборной Испании до 2028 года

Теги Серджо Скариоло сборная Испании Федерация баскетбола Испании Баскетбол

Серджо Скариоло продолжит руководить сборной Испании.

Федерация баскетбола Испании официально объявила о продлении соглашения с 63-летним специалистом до 2028 года.

Скариоло тренировал команду Испании с 2009 по 2012 годы. Затем он вернулся в сборную в 2015 году и с тех пор остается ее главным тренером.

Во главе испанской сборной Скариоло одержал четыре победы на Евробаскетах (2009, 2011, 2015, 2022), завоевал золотую медаль чемпионата мира (2019), серебряную (2012) и бронзовую награды (2016) Олимпийских игр, а также одну бронзовую медаль Евробаскета (2017).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий