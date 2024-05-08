Серджо Скариоло продлил контракт со сборной Испании до 2028 года

Серджо Скариоло продолжит руководить сборной Испании.

баскетбола Испании официально объявила о продлении соглашения с 63-летним специалистом до 2028 года.

тренировал команду Испании с 2009 по 2012 годы. Затем он вернулся в сборную в 2015 году и с тех пор остается ее главным тренером.

Во главе испанской сборной Скариоло одержал четыре победы на Евробаскетах (2009, 2011, 2015, 2022), завоевал золотую медаль чемпионата мира (2019), серебряную (2012) и бронзовую награды (2016) Олимпийских игр, а также одну бронзовую медаль Евробаскета (2017).