Ненад Димитриевич: «Наша задача – не дать лидерам «Локо» развернуться»

Мы очень рады выходу в полуфинал. Наша команда находится в хорошем настроении и готова к новому вызову. Хорошо помним тяжелый пятиматчевый финал прошлого года с «Локомотивом-Кубань» и предвкушаем сложную серию.



Все четыре очных встречи между УНИКСом и «Локо» в нынешнем сезоне получились упорными, интенсивными, с обилием физического контакта. У них бегущая и атлетичная команда. Нам нужно остановить быстрые прорывы соперников и не дать гостям подбирать мячи под нашим щитом – вот их сильные стороны. Если преуспеем в этих компонентах, то сумеем пробиться в финал.



УНИКС – действующий чемпион . Наша цель на сезон неизменна – повторить прошлогодний успех. Часто защитить титул сложнее, чем завоевать впервые. Знаем, что нас ждет тяжелый вызов, но мы готовы к противостоянию.

« » укомплектован сильными исполнителями на каждой позиции. Под занавес регулярного чемпионата они усилились двумя американскими защитниками – Патриком Миллером и Карвеллом Андерсоном, который обладает отличным трехочковым броском. Оба новичка добавили нашим соперникам энергии. С их приходом состав «Локо» стал еще более качественным и сбалансированным.

У кубанцев отмечу Девона Акуна-Перселла и Джейлена Барфорда. Считаю, эти баскетболисты определяют игровой ритм у соперников. Когда у них идет игра, краснодарцев сложно остановить. Поэтому наша задача – не дать лидерам «Локо» развернуться.

Рады, что у нас будет преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф. Мы самоотверженно работали на протяжении всей «регулярки», чтобы получить этот важный козырь. Очень рассчитываем на горячую поддержку наших преданных болельщиков. С теплотой вспоминаю атмосферу, царившую на трибунах «Баскет-холла» на решающих матчах прошлого сезона», – сказал разыгрывающий .