Остин Риверс: «Майами» попытается осуществить что-то серьезное в межсезонье»

Теги возможные переходы Майами НБА Остин Риверс Баскетбол

Остин Риверс ожидает, что «Майами» этим летом будет выменивать звездного игрока.

«Майами» попытается осуществить что-то серьезное в межсезонье, этот клуб нацелится на кого-то.

Мне сложно представить, что они вернутся с тем же составом в следующем сезоне, считая, что этого достаточно», – считает эксперт ESPN.

«Майами» пробился в плей-офф через плей-ин и в первом раунде в пяти матчах уступил «Бостону».

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2 комментария
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Остин, не списывай точь-в-точь, у нас тоже есть Спортс!
Только тут появилась новость, что Митчел не против перейти в Майами, как сразу вылез с горячим мнением, посмотрите на него
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Майами каждое межсезонье пытается совершить что то серьезное.
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