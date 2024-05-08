Остин Риверс: «Майами» попытается осуществить что-то серьезное в межсезонье»

Остин Риверс ожидает, что «Майами» этим летом будет выменивать звездного игрока.

« » попытается осуществить что-то серьезное в межсезонье, этот клуб нацелится на кого-то.

Мне сложно представить, что они вернутся с тем же составом в следующем сезоне, считая, что этого достаточно», – считает эксперт ESPN.

«Майами» пробился в плей-офф через плей-ин и в первом раунде в пяти матчах уступил «Бостону».