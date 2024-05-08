Остин Риверс: «Майами» попытается осуществить что-то серьезное в межсезонье»
Остин Риверс ожидает, что «Майами» этим летом будет выменивать звездного игрока.
«Майами» попытается осуществить что-то серьезное в межсезонье, этот клуб нацелится на кого-то.
Мне сложно представить, что они вернутся с тем же составом в следующем сезоне, считая, что этого достаточно», – считает эксперт ESPN.
«Майами» пробился в плей-офф через плей-ин и в первом раунде в пяти матчах уступил «Бостону».
Только тут появилась новость, что Митчел не против перейти в Майами, как сразу вылез с горячим мнением, посмотрите на него