Виктор Вембаньяма о получении приза лучшему новичку: «Большое достижение»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма прокомментировал получение приза новичку года в НБА.

«Моей целью всегда было приносить своей команде максимальную пользу и становиться лучше по ходу сезона. Для осуществления этого мне нужно быть сильным индивидуально и доминировать на площадке.

Получение данной награды – важное событие для меня, это большое достижение. Мне хотелось взять приз, это было действительно важно, так что я рад сейчас, когда все свершилось официально», – сказал Виктор Вембаньяма в эфире TNT после объявления о его победе в голосовании.

Француз из «Сан-Антонио» признан лучшим новичком года в НБА единогласным решением.

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