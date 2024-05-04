Стивен Эй Смит: «Мэджик Джонсон должен пройти тест на наркотики после слов о том, что «Сперс» будут в плей-офф»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс Сан-Антонио НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Виктор Вембаньяма Баскетбол

Стивен Эй Смит отреагировал на заявление Мэджика Джонсона.

«Мэджик Джонсон должен пройти тест на наркотики после слов о том, что «Сперс» будут в плей-офф в следующем сезоне.

Не стоит так сильно торопить события, не в следующем сезоне», – заявил журналист ESPN.

Говоря о проблемах «Лейкерс», легендарный игрок отметил «Сперс» Виктора Вембаньямы.

«А есть еще темная лошадка «Сан-Антонио». Вместе с Вембаньямой они точно выйдут в плей-офф в следующем сезоне», – написал ранее Мэджик.

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