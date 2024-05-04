Стивен Эй Смит: «Мэджик Джонсон должен пройти тест на наркотики после слов о том, что «Сперс» будут в плей-офф»
Стивен Эй Смит отреагировал на заявление Мэджика Джонсона.
«Мэджик Джонсон должен пройти тест на наркотики после слов о том, что «Сперс» будут в плей-офф в следующем сезоне.
Не стоит так сильно торопить события, не в следующем сезоне», – заявил журналист ESPN.
Говоря о проблемах «Лейкерс», легендарный игрок отметил «Сперс» Виктора Вембаньямы.
«А есть еще темная лошадка «Сан-Антонио». Вместе с Вембаньямой они точно выйдут в плей-офф в следующем сезоне», – написал ранее Мэджик.