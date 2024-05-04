Стивен Эй Смит: «Мэджик Джонсон должен пройти тест на наркотики после слов о том, что «Сперс» будут в плей-офф»

Стивен Эй Смит отреагировал на заявление Мэджика Джонсона.

« должен пройти тест на наркотики после слов о том, что «Сперс» будут в плей-офф в следующем сезоне.

Не стоит так сильно торопить события, не в следующем сезоне», – заявил журналист ESPN.

Говоря о проблемах « », легендарный игрок отметил «Сперс» .

«А есть еще темная лошадка « ». Вместе с Вембаньямой они точно выйдут в плей-офф в следующем сезоне», – написал ранее Мэджик.