Харден о возможности примирения с Дэрилом Мори: «Ни в коем случае»

Харден прокомментировал историю своего ухода из «Филадельфии».

На вопрос о теоретической возможности примирения с генеральным менеджером «Сиксерс» защитник « » был категоричен.

«Ни в коем случае!

Смотрю на всю ситуацию как на часть жизни. Ты хочешь, чтобы какие-то вещи произошли, но они не случаются. Ладно, двигаемся дальше. Люди, конечно, высказывают свой взгляд на вещи. Но это взгляд снаружи.

С моей точки зрения, я сделал все, что мог. Отказался от макса, чтобы помочь команде, ради города, ради чемпионства. Не сложилось. Я хотел, чтобы мне заплатили. Они не стали разговаривать. Ну что ж.

Все двинулись дальше. Жизнь хороша. Все думают о будущем», – заключил .