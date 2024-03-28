Харден о возможности примирения с Дэрилом Мори: «Ни в коем случае»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Харден прокомментировал историю своего ухода из «Филадельфии».

На вопрос о теоретической возможности примирения с генеральным менеджером «Сиксерс» Дэрилом Мори защитник «Клипперс» был категоричен.

«Ни в коем случае!

Смотрю на всю ситуацию как на часть жизни. Ты хочешь, чтобы какие-то вещи произошли, но они не случаются. Ладно, двигаемся дальше. Люди, конечно, высказывают свой взгляд на вещи. Но это взгляд снаружи.

С моей точки зрения, я сделал все, что мог. Отказался от макса, чтобы помочь команде, ради города, ради чемпионства. Не сложилось. Я хотел, чтобы мне заплатили. Они не стали разговаривать. Ну что ж.

Все двинулись дальше. Жизнь хороша. Все думают о будущем», – заключил Харден.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Заплати и спи спокойно, а я останусь твоим другом!» Джеймс Харден, наши дни…
+5
-3
+2
Ответ Максим Макеев
во орище будет если Клипперс ему контракт на год с зп 35 дадут
они не могут, у них платёжка перегружена
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий