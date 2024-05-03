Тайриз Макси: «Эмбиид сильно на меня повлиял, был моей мотивацией. Очень ценю его»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Тайриз Макси рассказал, как Джоэл Эмбиид повлиял на его карьеру.

В этом сезоне Макси признан самым прогрессирующим игроком НБА.

«Он сильно на меня повлиял. Я видел, как он делает потрясающие вещи. Для меня это было мотивацией. Он постоянно ищет способы стать лучше, учится чему-то новому – какие-то броски, обращение с мячом. Всякий раз, когда команда просит его что-то сделать, нечто необычное, новое, он всегда с этим справляется.

Я очень ценю его как друга, как брата, как товарища по команде. Он был одним из тех, кто поверил в меня с самого начала», – заявил разыгрывающий «Сиксерс».

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