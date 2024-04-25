«Майами» установил рекорд франшизы по трехочковым в игре плей-офф (23) и победил «Бостон» во втором матче серии

«Хит» обыграли «Селтикс» со счетом 111:101.

Баскетболисты «Майами» реализовали 23 трехочковых броска из 43 (53,5%) в победной игре с « ». Это достижение стало рекордным для франшизы в матчах плей-офф. «Хит» вышли на третье место среди всех команд, уступая «Милуоки» (25) и «Кливленду» (25) и сравнявшись с «Хьюстоном» (23).

Наибольший вклад в рекорд внесли защитник , забросивший 6 из 11 бросков из-за дуги, и форвард , добавивший 5 из 6 трехочковых к командной статистике.

Статистическая линейка Хирро в 24 очка, 14 передач (личный рекорд плей-офф) и 6 трехочковых стала уникальной для « » в этой стадии турнира. В первый раз игрок клуба набрал больше 20 очков, 10 передач и 5 дальних бросков в плей-офф.

«Хит» одержали верх в гостевой встрече и возвращаются на домашнюю арену при равном счете в серии – 1-1.