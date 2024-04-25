«Майами» установил рекорд франшизы по трехочковым в игре плей-офф (23) и победил «Бостон» во втором матче серии

Теги Бостон Майами НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Тайлер Хирро Калеб Мартин Баскетбол

«Хит» обыграли «Селтикс» со счетом 111:101.

Баскетболисты «Майами» реализовали 23 трехочковых броска из 43 (53,5%) в победной игре с «Бостоном». Это достижение стало рекордным для франшизы в матчах плей-офф. «Хит» вышли на третье место среди всех команд, уступая «Милуоки» (25) и «Кливленду» (25) и сравнявшись с «Хьюстоном» (23).

Наибольший вклад в рекорд внесли защитник Тайлер Хирро, забросивший 6 из 11 бросков из-за дуги, и форвард Калеб Мартин, добавивший 5 из 6 трехочковых к командной статистике.

Статистическая линейка Хирро в 24 очка, 14 передач (личный рекорд плей-офф) и 6 трехочковых стала уникальной для «Майами» в этой стадии турнира. В первый раз игрок клуба набрал больше 20 очков, 10 передач и 5 дальних бросков в плей-офф.

«Хит» одержали верх в гостевой встрече и возвращаются на домашнюю арену при равном счете в серии – 1-1.

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8 комментариев
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Хотелось было написать, что дальше так не полетит, но вспоминая прошлый год все возможно.
Это не просто шара, это отличное движение мяча. Поздравляю Хит с заслуженной победой, а Бостон и в ПО 2024 Бостон.
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Красавцы! Всех поклонников Майами с победой.
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Спасибо Спо за появляющуюся интригу. Все ещё считаю, что Хит не хватит в первую очередь персональной защиты, как-будто бы зоной тут не справиться вдолгую, но забрать второй матч на чужом паркете в казалось бы самой однозначной серии - снимаю шляпу.
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Ответ ARAMIS777
Красавцы! Всех поклонников Майами с победой.
Да и не только поклонников Майами, думаю многим было сегодня приятно посмотреть на эту победу!
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Бывают такие матчи как у Майами, когда всё летит хоть бросай закрытыми глазами. Но была и хорошая командная движуха. И без Батлера могут исполнить хит. С победой и удачи в домашних матчах.
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КРАСАВЦЫ! Смотрел обзор и просто заряжался позитивом на весь день! Так поставить на место понторезов из Бостона дорогого стоит. Просто макнули кое-куда носом. Аплодирую стоя безстрашной банде из Майами. Вперёд, Хит, ВЕРИМ!
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Спо, наверное, Мазулле приплачивает.
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Ответ 4eLOVE4iK
Да и не только поклонников Майами, думаю многим было сегодня приятно посмотреть на эту победу!
Подозреваю, что именно так и есть. :)
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