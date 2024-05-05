Джимми Батлер может покинуть «Майами»
Будущее Джимми Батлера в «Хит» под вопросом.
Батлер может подписать продление контракта этим летом и претендует на максимальное соглашение. Источники в лиге считают, что форвард может покинуть команду. «Майами» открыто называет центрового Бэма Адебайо ключевой фигурой своего ближайшего будущего и обходит вопрос Батлера.
По мнению эксперта The Athletic Джона Холлинджера, обмен форварда может стать неплохим решением для «Хит».
«Избавление от его зарплаты в 48,8 миллиона долларов облегчит дорогой состав команды и позволит дополнить его необходимыми деталями. Их активы включают в себя Хайме Хакеса и Николу Йовича, система развития игроков превращает случайных баскетболистов на двусторонних контрактах в монстров в плей-офф. Это решение может тихо перезапустить команду вокруг Бэма Адебайо и Тайлера Хирро», – рассудил эксперт.
Батлер набирал 20,8 очка, 5,3 подбора и 5 передач в среднем в сезоне-2023/24.
«Майами» вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв фаворитам Восточной конференции «Селтикс» (1-4).
Вокруг них можно перезапустить команду максимум уровня второго раунда, без первой звёзды всё это не имеет смысла