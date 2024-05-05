Джимми Батлер может покинуть «Майами»

Теги возможные переходы Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Бэм Адебайо Тайлер Хирро Никола Йович Хайме Хакес Баскетбол

Будущее Джимми Батлера в «Хит» под вопросом.

Батлер может подписать продление контракта этим летом и претендует на максимальное соглашение. Источники в лиге считают, что форвард может покинуть команду. «Майами» открыто называет центрового Бэма Адебайо ключевой фигурой своего ближайшего будущего и обходит вопрос Батлера.

По мнению эксперта The Athletic Джона Холлинджера, обмен форварда может стать неплохим решением для «Хит».

«Избавление от его зарплаты в 48,8 миллиона долларов облегчит дорогой состав команды и позволит дополнить его необходимыми деталями. Их активы включают в себя Хайме Хакеса и Николу Йовича, система развития игроков превращает случайных баскетболистов на двусторонних контрактах в монстров в плей-офф. Это решение может тихо перезапустить команду вокруг Бэма Адебайо и Тайлера Хирро», – рассудил эксперт.

Батлер набирал 20,8 очка, 5,3 подбора и 5 передач в среднем в сезоне-2023/24.

«Майами» вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв фаворитам Восточной конференции «Селтикс» (1-4).

13 комментариев
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Ну и правильно. Майами в текущем виде зашли в тупик. Чемпионского потенциала у этой команды нет, ресурсов для усиления тоже, еще 2-3 года болтаться в зоне плей-ин, чтобы потом надеяться на очередные геройства Батлера и случайных ролевиков в ПО смысла немного. Майами в перестройку, Батлера в контендер в последнюю погоню за перстнем
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Это решение может тихо перезапустить команду вокруг Бэма Адебайо и Тайлера Хирро Вокруг них можно перезапустить команду максимум уровня второго раунда, без первой звёзды всё это не имеет смысла
ну, побыть командой второго раунда в ожидании новой звезды - один из путей
+7
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+7
Это решение может тихо перезапустить команду вокруг Бэма Адебайо и Тайлера Хирро

Вокруг них можно перезапустить команду максимум уровня второго раунда, без первой звёзды всё это не имеет смысла
+4
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+4
Если отбросить эмоции, то трейд Батлера в долгосрочной перспективе решение не такое уж и плохое, единственное, вариант строить команду вокруг Хирро, довольно сомнительный. Другой вариант, играть ва-банк, всеми силами пытаться получить еще одну звезду, отдав всю молодежь.
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+4
Балмер на низком старте
+4
0
+4
В Лос Анджелес! К одним или другим
+4
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в Нью-Йорк 😁
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Жимми - ролевик. Если перестанет строить из себя франчайза, будет полезен в контендере в роли второй-третьей скрипки.
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оставить его и рискнуть взять Леброна, на последний поход ветерану
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В Бостон на Брауна))
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Слушок же ходил, что Майами хочет подписать Дюранта, еще перед переходом в ГСВ они тепло с Райли общались, да и Спо скорее всего хочет с ним поработать, и Кевину идея по душе:) Может какой трехсторонний обмен намутят, уже который год Майами бьется головой о стену без стабильного скорера:)
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Ну только заменить Хирро на Йовича, он с Бамом отлично будет. Хитро как ни крути лучший шестой, и это его потолок
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