Джимми Батлер может покинуть «Майами»

Будущее Джимми Батлера в «Хит» под вопросом.

Батлер может подписать продление контракта этим летом и претендует на максимальное соглашение. Источники в лиге считают, что форвард может покинуть команду. «Майами» открыто называет центрового Бэма Адебайо ключевой фигурой своего ближайшего будущего и обходит вопрос .

По мнению эксперта The Athletic Джона Холлинджера, обмен форварда может стать неплохим решением для «Хит».

«Избавление от его зарплаты в 48,8 миллиона долларов облегчит дорогой состав команды и позволит дополнить его необходимыми деталями. Их активы включают в себя и , система развития игроков превращает случайных баскетболистов на двусторонних контрактах в монстров в плей-офф. Это решение может тихо перезапустить команду вокруг Бэма Адебайо и », – рассудил эксперт.

Батлер набирал 20,8 очка, 5,3 подбора и 5 передач в среднем в сезоне-2023/24.

« » вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв фаворитам Восточной конференции «Селтикс» (1-4).