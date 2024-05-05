Джимми Батлер: «Если бы я играл, «Бостон» отправился бы на отдых»

Джимми Батлер считает, что «Бостону» и «Нью-Йорку» сильно повезло.

Защитник « » посетил вечеринку, во время которой записал видеообращение.

«Один, два, три, запись! Если бы я играл, « » отправился бы на отдых. « » уж точно отправился бы на отдых.

Джош Харт? Я вас умоляю.

? Я люблю Тибса, но мне он не нужен. Тибс, я люблю тебя, малыш. Мне бы хотелось отделать тебя, крепко отделать. Ты нуждаешься во мне, а я в тебе нет. Это такие односторонние отношения. Я хорошо к тебе отношусь, но ты мне не нужен», – произнес .

Лидер «Хит» пропустил серию с «Селтикс» (1-4) из-за травмы колена. С «Никс» его команда в теории могла бы встретиться в финальной серии Востока.