Джимми Батлер: «Если бы я играл, «Бостон» отправился бы на отдых»
Джимми Батлер считает, что «Бостону» и «Нью-Йорку» сильно повезло.
Защитник «Майами» посетил вечеринку, во время которой записал видеообращение.
«Один, два, три, запись! Если бы я играл, «Бостон» отправился бы на отдых. «Нью-Йорк» уж точно отправился бы на отдых.
Джош Харт? Я вас умоляю.
Тибодо? Я люблю Тибса, но мне он не нужен. Тибс, я люблю тебя, малыш. Мне бы хотелось отделать тебя, крепко отделать. Ты нуждаешься во мне, а я в тебе нет. Это такие односторонние отношения. Я хорошо к тебе отношусь, но ты мне не нужен», – произнес Батлер.
Лидер «Хит» пропустил серию с «Селтикс» (1-4) из-за травмы колена. С «Никс» его команда в теории могла бы встретиться в финальной серии Востока.
В этот раз вас бы и Нью-Йорк отделал. Батлер, короче, останется без гайки, хотя финал 2023 с таким суповым набором - тоже достижение
0.5 колы и бургер из МакДональдса его потолок, а бонусом будет картошка.
Пей кофе, тестируй новую удочку, вспоминай с иронией как вам дали зацепить 1 игру…