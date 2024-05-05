Джимми Батлер: «Если бы я играл, «Бостон» отправился бы на отдых»

Теги Бостон Майами Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Джимми Батлер Джош Харт Баскетбол

Джимми Батлер считает, что «Бостону» и «Нью-Йорку» сильно повезло.

Защитник «Майами» посетил вечеринку, во время которой записал видеообращение.

«Один, два, три, запись! Если бы я играл, «Бостон» отправился бы на отдых. «Нью-Йорк» уж точно отправился бы на отдых.

Джош Харт? Я вас умоляю.

Тибодо? Я люблю Тибса, но мне он не нужен. Тибс, я люблю тебя, малыш. Мне бы хотелось отделать тебя, крепко отделать. Ты нуждаешься во мне, а я в тебе нет. Это такие односторонние отношения. Я хорошо к тебе отношусь, но ты мне не нужен», – произнес Батлер.

Лидер «Хит» пропустил серию с «Селтикс» (1-4) из-за травмы колена. С «Никс» его команда в теории могла бы встретиться в финальной серии Востока.

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17 комментариев
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"Диалоги о рыбалке" с Джимми Батлером
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Наконец-то речь про то, как Батлер всех бы нагнул. Забыл конечно добавить, что в следующем сезоне всем покажет
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Если бы да кабы во рту росли грибы, получился бы не рот а полный огород
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Опять бредит. Жимми позорит себя клоунскими высказываниями уже не первый год. Ничего нового
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С чего это вдруг? Ростер сильнее не стал, в регулярке играете через пень колоду, Бостон же стал сильнее в разы.
В этот раз вас бы и Нью-Йорк отделал. Батлер, короче, останется без гайки, хотя финал 2023 с таким суповым набором - тоже достижение
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И этот клоун будет требовать жирный контракт?
0.5 колы и бургер из МакДональдса его потолок, а бонусом будет картошка.
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бла бла бла
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Язык враг большинства темнокожих игроков лиги, такие особенности менталитета...))
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Шутки про рыбалку в сторону. Джимбо тупо забухал)) Но про Тиббса как-то неправильно это всё.
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Джимбо, классный игрок и боец, никто не спорит, но такое заявление….😂 Ладно, я его люблю и жду воплощения слов в дела в следующем сезоне!!!✊
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Джимми, не превращайся в Эмбида.
Пей кофе, тестируй новую удочку, вспоминай с иронией как вам дали зацепить 1 игру…
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Джимми пусть теперь танцует шимми и поёт. Кто и как кого надо на паркете показывать а не видосики выкладывать.
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Если бы я играл за Майами, то Месси бы отдыхал. Ну или кто-там в бейсболе лучший...
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Всё же у него только половина генов Джордана, а вторая не пойми откуда
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Ответ Первый глор Кливленда
Опять бредит. Жимми позорит себя клоунскими высказываниями уже не первый год. Ничего нового
А что ему сказать? Они в прошлом году выиграли Бостона, два раза играл в большом финале конференциях. Он не такой чокер как Эмбиид, Лиллард, Харден или Полужорж. Если бы они проиграли Бостону в прошлом году Бостону то был бы другой разговор
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