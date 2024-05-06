Томислав Миятович: «Президент «Анадолу Эфеса» хотел, чтобы руководство осталось за кем-то изнутри, кто знает команду»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче чемпионат Турции Шейн Ларкин Томислав Миятович Баскетбол

Томислав Миятович рассказал о продлении в «Анадолу Эфесе».

Турецкий клуб продолжил сотрудничество с главным тренером и с разыгрывающим Шейном Ларкином.

«У меня был разговор с первыми лицами команды, и президент сказал, что он хотел, чтобы руководство осталось за мной, членом «семьи». Он хотел кого-то изнутри, кто знает клуб, и, с учетом того как команда выступала в последнее время, чтобы мы развивались, укреплялись и становились более конкурентноспособными во всех аспектах. Это был большой комплимент.

Шейн Ларкин – наша главная звезда. Это очевидно. Когда мы начали этот этап в Евролиге, Ларкин стал нашим ключевым активом. Его желание и интерес в сотрудничестве с клубом, то, что он рассматривает его как свой дом, для нас очень важно», – рассказал главный тренер «Анадолу Эфеса».

До продления хорватского специалиста турецкий клуб выражал интерес к нескольким европейским тренерам, включая Хавьера Паскуаля, Душана Алимпиевича и Вассилиса Спанулиса.

Шейн Ларкин, по сообщениям источников, отказался от предложения «Фенербахче».

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