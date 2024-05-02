«Анадолу Эфес» продлил контракт главного тренера Томислава Миятовича на два года

Томислав Миятович подписал продление контракта на два года.

Хорватский тренер продолжит работу с « », несмотря на слухи об интересе турецкого клуба к нескольким европейским тренерам, включая Хавьера Паскуаля, Душана Алимпиевича и Вассилиса Спанулиса.

Команда досрочно победила в регулярном сезоне турецкого чемпионата с результатом 25-4 перед последним туром.

Клуб закончил выступление в в сезоне-2023/24, уступив «Виртусу» в матче плей-ин (64:67).