«Анадолу Эфес» продлил контракт главного тренера Томислава Миятовича на два года

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Томислав Миятович подписал продление контракта на два года.

Хорватский тренер продолжит работу с «Анадолу Эфес», несмотря на слухи об интересе турецкого клуба к нескольким европейским тренерам, включая Хавьера Паскуаля, Душана Алимпиевича и Вассилиса Спанулиса.

Команда досрочно победила в регулярном сезоне турецкого чемпионата с результатом 25-4 перед последним туром.

Клуб закончил выступление в Евролиге в сезоне-2023/24, уступив «Виртусу» в матче плей-ин (64:67).

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