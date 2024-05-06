Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бурсаспор»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут один матч.

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Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 21-9, Каршияка – 21-9, Маниса – 16-14, – 16-14, Петким Спор – 15-15, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 14-16, Бююкчекмедже – 13-16, Тофаш – 13-17, Дарушафака – 12-17, Меркезефенди – 13-18, Бахчешехир – 12-19, Бодрумспор – 8-22, Самсунспор – 3-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.