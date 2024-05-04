Чемпионат Турции. «Маниса» – «Каршияка», «Тофаш» встретится с «Галатасараем»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Маниса» примет «Каршияку», «Тофаш» встретится с «Галатасараем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 мая, 15.30, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 4 мая, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 4 мая, 18.00, «Enka Sport Hall»
Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 21-9, Каршияка – 20-9, Маниса – 16-13, Галатасарай – 15-14, Петким Спор – 14-15, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 13-16, Тофаш – 13-16, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-17, Меркезефенди – 11-18, Бодрумспор – 8-21, Самсунспор – 3-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.