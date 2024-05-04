Чемпионат Турции. «Маниса» – «Каршияка», «Тофаш» встретится с «Галатасараем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Маниса» примет «Каршияку», «Тофаш» встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 21-9, – 20-9, Маниса – 16-13, Галатасарай – 15-14, – 14-15, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 13-16, – 13-16, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-17, Меркезефенди – 11-18, Бодрумспор – 8-21, Самсунспор – 3-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.